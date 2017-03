Ossinovsky Vodka jõudis tootmisse

Koch OÜ juhatuse liige Ivar Grossev ütles, et on mõnevõrra uskumatu, kui suur on olnud kauplusekettide huvi toote vastu juba enne, kui nad üldse seda tootma jõudsid hakata.

“Tavaliselt käib asi sedapidi, et peame ise oma tooteid kauplustele pakkuma. Praegu on asi vastupidi, toode pole veel valmiski, kui juba küsitakse,” kõneles Grossev, lisades, et Ossinovsky Vodkat tahavad müüma hakata ka sellised kauplused, mis tavaliselt viina üldse ei müü. Näiteks käsitööõlle müügiga tegelevad poed.

Eridisainiga ökoloogilisse vineerist karpi pakendatud eksklusiivne viin on mõeldud eelkõige kinkimiseks, mitte suures koguses tarbimiseks. Ka pudeli etiketil on eraldi välja toodud märge “Joome poole vähem”, mis on Grossevi sõnul ettevõtte seisukoht, mis omakorda haakub valitsuse alkoholipoliitikaga – juua kvaliteetsemaid tooteid ja tarbida selle võrra vähem.

Samas ei nõustunud Ivar Grossev valitsuse selle meelsusega, mis puudutab alkoholipoliitikat ja ettevõtluse piiramist: lisaks müügi piiramisele tuleb hakata ka tootmist piirama.

“See on väga ettevõtjavaenulik, kui mitte isegi põhiseadusevastane, nagu on korra mainitud. Riik võiks pigem toetada kohalikku ettevõtlust, me konkureerime avatud turul suurte kaubamärkidega. Kogu Eesti alkoholitööstus on praegu olukorras, kus on väga raske konkureerida suurte rahadega tehtud turundusega või kaubamärkidega,” oli Grossev nördinud.

Ta lisas, et ta on küll nõus tarbimise piiramisega, aga rahva tervise eest ei peaks võitlema ainult keeldudega, vaid tarbija harimisega. Grossev tõi näite, et kui Prantsusmaal hommikul kell 10 kohvikusse croissant'e sööma minna, siis pakutakse sinna kõrvale pokaal veini. Aga seda veini tarbitakse väikeses koguses ega jooda ennast purju.