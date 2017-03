Politseimuuseumil on uus buss

Tänasest sõidab Eestimaa teedel politseimuuseumi uus buss Nissan Primastar, mis oli varasemalt kasutusel politsei-ja piirivalveametis.

“Koostöö politsei-ja piirivalveametiga on olnud viljakas, tänu nendele on meil võimalik jõuda veel rohkematesse lasteaedadesse ja koolidesse,” sõnas Virumaa Muuseumide juhataja Ants Leemets.

Kui siiani kasutati autot järelhaagisega, et kõik eksponaadid kaasa mahuksid, siis nüüd on see mure lahendatud.

“Oleme uut bussi juba kaua oodanud, sest see hõlbustab meie igapäevatööd oluliselt,” lisas politseimuuseumi juht Andrus Eesmaa.