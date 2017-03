Presidendile kingiti teatrisarja “Sajandi lugu” pilet 001

Ühtlasi tehti teatavaks sadakond ühiskonnale olulist isikut ja organisatsiooni, keda teatrid samuti kinkepiletitega meeles pidasid.

President Kaljulaid kiitis teatreid niivõrd suure ettevõtmise eest. “Kolm aastat ettevalmistusi, aasta etendusi meie elust ja meie vabadustest. Häid teatrietendusi, häid teatrielamusi,” soovis riigipea.

President Kaljulaid nentis, et Eesti teatrite ühisprojekt meenutab meile kõigile, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav ega tulnud kergelt. “Vabaduse hoidminegi on raske. Iga päev ja iga nädal väitleme me mōnda väitlust, mis vōib edaspidi määrata meie füüsilise vabaduse vōi meie demokraatlikud vabadused,” lisas riigipea.

Avaüritusega anti sümboolne avaakord kõige suuremale koostööprojektile, mida Eesti teatrites kunagi tehtud. Mängides läbi vabariigi lugu, teeb kõnealune teatrisari ise omal moel ajalugu: see on nii osalejate arvu kui toimumisaega silmas pidades meie teatriajaloo suurim lavastus. Omaette väärtus on teatritevahelisel koostööl, mis sünnitab uusi ja üllatavaid loomingulisi kooslusi.

Nii jõuab alates augustist 2017 kuni juulini 2018 igal kuul publiku ette üks Eesti Vabariigi elukümnendist inspireeritud lavastus. Rakvere teatri partneriks on tantsuteater Fine5 ning kujutatavaks ajalõiguks aastad 1990–2000. Ühislavastus valmib aprillis 2018. Ühiselt tulevad lavastustega seotud 24 teatrit taas kokku 2018. aasta septembris Tartus, kui Draamafestivali ajal toimub kõigi “Sajandi loo” lavastuste etendusmaraton.

Otsus oma riigile sajandaks sünnipäevaks sajandipikkune lugu kinkida sündis kolm aastat tagasi Eesti Etendusasutuste Liidu eestvõttel. Sajand jagati kümnenditeks, lisati pilk tulevikku ja otsustati, et kõik lavastused luuakse kahe teatri koostöös. See, millised teatrid loomingulise paari moodustasid ja milline kümnend ühislavastuse aineseks sai, selgus loosi teel.

Avati “Sajandi loo” koduleht EV100.ee/teater ja FB leht www.facebook.com/sajandilugu ning mõned teatrid alustasid piletite müüki.