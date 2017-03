Rakvere linnakunstniku Teet Suure seisukoht on, et elu pakub alati üllatusi, isegi siis, kui äkilisi liigutusi ei tee.

Rakvere linnakunstniku Teet Suure (43) seisukoht on, et elu pakub alati üllatusi, isegi siis, kui äkilisi liigutusi ei tee. Nii võtabki vaikselt habemesse muigav mees ette päratult julgeid ja skandaalseid asju. Lisaks sellele, et ta on eriilmeliste kuuskede autor, on ta võtnud olla homofilmifestivali eestvedaja.