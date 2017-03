Kaia Iva tegi omavalitsustele ettepaneku luua eakate nõukojad

"Omavalitsuste ühinemisel tekkiv vald ja linn on suurem, esialgu kindlasti ka anonüümsem ja võõristustki tekitav," sõnas Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv Kaia Iva. Ta lisas, et igakülgne koostöö eri piirkondade, vanuserühmade ja tegevussektorite vahel on hädavajalik, et ühinemise valudest kiiresti üle saada ja edukalt koostöös toimida.

Nõukojad keskenduksid Iva sõnul eakate heaolu tagamisele ning nende huvide esindamisele kõigi omavalitsuse otsuste juures. Milline oleks iga nõukoja täpne roll, seda otsustaks omavalitsus ise.

Eakate nõukodade loomise vajaduse omavalitsuste juurde on omaaegne Isamaaliit välja käinud juba 2004. aastal, mil toodi eeskujuks Norrat. Ka Soomes on seesuguseid nõukodasid moodustatud juba üle 20 aasta. Eestis paistavad silma nii Viljandi kui Tartu linn, kus volikogude tööle ka seeniorid oma aktiivse panuse annavad.

Ministri sõnul edendavad sellised nõukojad osalusdemokraatiat ja aitavad teha kvaliteetsemaid otsuseid.

"Koostöö suure elukogemusega kodanikega aitab teha paremaid ja läbikaalutumaid otsuseid. Piirkondades, kus selline nõukoda on juba loodud, on need aidanud testida otsuseid, jagada infot ja aidanud kaasa infovälja ühtlustamisele. Eriti oluliseks muutub eakate laiem kaasamine pärast omavalitsuste ühinemist, me peame olemasolevat kompetentsi targalt kasutama, mitte kõrvale jätma," rääkis Iva.

Linnade ja valdade päevad toimuvad sel aastal 13. korda, mess-konverentsi raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja mitmeid diskussioone aktuaalsetel teemadel.