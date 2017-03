Türist saab esmaspäeval kevadpealinn

Tavapäraselt on sel puhul türilased, aga ka kaugemalt tulijaid oodatud Türile kevade saabumist ühiselt tervitama ja lustakast meelelahutusest osa saama. Sel korral on kava kokku pannud Viljandi kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv Mikk Otsus, kellel see on ühtlasi kooli lõputöö.

«Esmaspäeval leiab aset ikka suur kevade saabumine, mis seekord on õnneks sattunud lõunasesse aega, aga on juhtunud vist ka kell kolm öösel, nagu ma kuulnud olen,» lausus Otsus Järva Teatajale.

Et käesolev aasta on kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, on kevadpealinna avaürituse juurde Otsuse ütlust mööda kaasatud võimalikult palju noori. Üllatusesineja on särtsakas tüdrukute bänd La La Ladies.

Sel päeval saabuvad Türile ka teiste teemapealinnade esindajad. Üsna kindlasti on kohal kevadpealinna maskott Murumoor ja esimesed tiirud teeb talvekorterist välja toodud muruniiduk.