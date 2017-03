Andrus Albrecht esitleb homme Vihulas plaati "Ma olin Bonzo"

Andrus Albrecht on seekord oma plaadile kokku kogunud aastate parima loomingu. Üleeestiline tuur koosneb viieteistkümnest ülesastumisest ja kannab pealkirja „Ma olin Bonzo“.

Kogumik võtab valikuliselt kokku laulud, mis sündisid ajavahemikul 2003-2016.

Just 2003. aastal alustas Andrus Albrecht 30-aastasena laulukirjutamiskatsetusi.

See on Andrus Albrechtile esimene plaat, Bonzole aga kaheksas.

Albrecht on öelnud, et ta arvab, et see plaat võibki jääda viimaseks. Nimelt tundub talle, et inimesed ei kuula enam nii väga plaate, ka ta ise mitte. Seega on muusik otsustanud teha väikese partii plaate, mis on saadaval vaid kontsertidel.

Kommenteerides plaadi ja kontserti pealkirja, märgib Albrecht, et tulevikus ei plaani ta enam Bonzona üles astuda, sest see periood tema elus on lihtsalt läbi saanud.