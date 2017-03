Tunnustada saab parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

VIROL tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul on maakondlik konkurss seotud üleriiglise konkursiga. Laureaadid valitakse 11 üleriigilises ja 3 maakondlikus kategoorias.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 16.aprillini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

Aasta lasteaiaõpetaja,

Aasta klassijuhataja,

Aasta klassiõpetaja,

Aasta põhikooliõpetaja,

Aasta gümnaasiumiõpetaja,

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja,

Hariduse sõber,

Aasta õppejõud,

Aasta suunaja,

Õppeasutuse juht,

Aasta tegu hariduses.

Sven Hõbemägi ütles, et VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse, välja arvatud kategooria Aasta õppejõud, esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. "Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal," rääkis Hõbemägi.

Komisjoni kuuluvad VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 17. aprillini ning seda saab teha VIROLi veebilehel.

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:

Lääne-Virumaa noor õpetaja - õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere - perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Elutöö auhind - haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste innustajaks ning toetajaks.