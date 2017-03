Kaitseväele tahab Lääne-Virumaal teenust pakkuda üks taksofirma

"Hange on piirkondade järgi jaotatud osadeks, üks pakkuja esitas pakkumuse kahe osa kohta," ütles keskuse kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling.

Tallinnas tuli teenuse osutamiseks kaks pakkumist, Lääne-Virumaal üks, Ida-Virumaal üks, Tartu- ja Pärnumaal kummaski samuti üks. Harjumaa ja Võrumaa kohta ei esitatud jällegi ühtegi pakkumist.

"Pakkumuste menetlemise aeg sõltub sellest, kui korrektselt on pakkujad need koostanud. Praegu on plaanis teha otsus aprillikuu jooksul. Neis hanke osades, kus pakkumusi ei esitatud, tuleb korraldada uued hankemenetlused, eeldatavalt selguvad edukad pakkujad juuni alguses," rääkis Mühling.

Taksoteenust tellitakse, et tagada kaitseväe köökides töötava personali varahommikune ja õhtune transport elukohast töökohta ja töökohast elukohta seitsmel päeval nädalas vastavalt graafikule. Köögis töötav personal peab olema kohal 4.00–5.00 ja õhtul lõpeb tööpäev ligikaudu 20.00-21:30.

Samuti on taksoteenuse tellimise eesmärk tagada kaitseväe vajadusepõhine taksoteenus traditsioonilisel tööajal ning väljaspool seda, mis on pigem erandjuhus. Taksoteenust tellitakse pigem lühemate marsruutide läbimiseks, märkis keskus.

Hanke tulemusena soovib keskus sõlmida raamlepingu eeldatavalt kolme pakkujaga. Sõlmitav leping kestab 40 kuud ehk veidi enam kui kolm aastat ning selle eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 832 000 eurot. (BNS)