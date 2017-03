ARNO määras Rakvere koolidesse 205 last

Ehkki 1. klassi minevaid lapsi pole palju ja ARNO peab pakkuma koolikoha lapse elukoha järgi, on olnud nurinat, et väikesed paigutati koolidesse, mis kodust kõige kaugemal.

Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak ütles, et kahjuks ei ole Rakvere linnas laste elukohad, koolide asukohad ja avatavate klassikomplektide arv ühtlaselt jaotunud. “Kuna kõik koolid on elukohajärgsed, paigutab ARNO esmalt koolide lähiümbruses elavad lapsed, et kooli kõrval elav laps ei peaks minema teise kooli. Teiste sõnadega arvestab ARNO kõikide laste elukohti korraga, mitte ühe lapse elukoha kaugust kõikidest koolidest,” rääkis Pihlak.

Koolikoha võib lapsevanem vaidlustada 31. märtsini e-keskkonna ARNO kaudu, sisestades sinna põhjenduse. Koolikohta saab vaidlustada juhul, kui sama pere laps õpib juba teises koolis või kui kooliskäimine on seotud ühistranspordi kasutamise vajadusega, aga ka lapsevanema enda välja toodud muul põhjusel.

Kui vanem kohta kahtluse alla ei sea, läheb lapse nimi automaatselt talle ARNO ette antud kooli nimekirja.

Rakvere abilinnapea Kairit Pihlaku sõnul saab ta aru, et alati on keegi, kes ei saa seda, mida soovib, ja seepärast on tal ka ettepanek. “Kui kellelgi on parem ja kõiki lastevanemaid rahuldav koolikoha pakkumise printsiip, siis palume haridusosakonnale sellest teada anda. Eelmise aasta kogemus näitas, et ARNO kasutamisega on rahulolematuid vanemaid tunduvalt vähem kui varasematel aastatel,” ütles Pihlak.

Rakvere linnavalitsus lahendab kooli muutmise taotlused ja esitab õpilaste nimekirja kolmele munitsipaalkoolile – Rakvere reaalgümnaasiumile, põhikoolile ja gümnaasiumile – aprillikuu jooksul.