Vallimäel on hää kõvasti hingata. Sisse ja välja. Soojade pilvede all keerata pilk sisemusse. Lapsed on ametis jää lõhkumisega. Noorem kükitab ja piilub, mis toimub maailmas, mis jää sees. Vanem toksib puupulgaga veekogu kirmet. Jaa, mäletan, pole midagi ägedamat kui vaadata mulle, rohuliblesid ja kivikesi, mis justkui jäätise sees.