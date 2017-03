Merendusnõukoja presidendi Tarmo Kõutsi hinnangul võiks juhul, kui Eesti laevandussektorile tehakse ulatuslikud maksusoodustused, viie aasta perspektiivis Eesti lipu all sõita kuni 35 kaubalaeva. “Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku taastamisest on pikalt räägitud, aeg on nüüd see ära teha,” ütles Kõuts konverentsil “Mereriik Eesti – väljakutsed ja võimalused”.