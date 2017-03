Laupäevast on Peipsi järvejääle minek keelatud

Peipsi järve kaldale talvituma veetud paadid ootavad vaba vett, et oma peremehi kalavetele vedada.

Alates laupäevast on keelatud jääleminek kogu Peipsi järve ulatuses, sest soojade ilmadega on jää muutunud hapraks ja sellel liikumine on ohtlik.