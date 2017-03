Läsnal mängitakse Tammsaaret

Peaosi mängivad lavastuses “Ma armastasin sakslast” Lea Pallon ja Raido Parve, mullu suvel välja toodud “Kõrboja peremehe” Anna ja Villu. Paruni rollis astub lavale Olev Kaldam.

Läsna külateatri juht Ene Pihol ütles, et “Ma armastasin sakslast” valmis rühmatööna. “Kõik on saanud arvamust avaldada ja kaasa rääkida, mina ainult hoian asja koos nagu mängujuht. Ülle Lichtfeldt ulatab abikäe näitlejatele, andes väikeseid juhiseid,” lausus ta.

“Seekord teeme niisuguse imeviguri, et kasutame esimest korda külateatri ajaloos videot. Selle tegid tublid noored Richard Laisaar ja Kristjan Pärnamägi, kes on ka külateatri näitlejad,” nimetas Pihol. Video, millel on lavastuses oluline koht, võeti üles kohapeal pargis, mõisas ja kuivatihoones, muist kaadreid ka Ene Piholi kodus ja Rakveres. “Rakveres said videole Pika tänava majade uksed ja ajalooline keskkond,” mainis Ene Pihol. Lavastuse kunstnikutöö teeb taas oma küla inimene Piret Mildeberg.

“Tükk on tõsine, nalja seekord ei saa. Teistmoodi kui varem on see, et palju tegevust toimub väljaspool lava – saalis ja mõned stseenid ka trepil,” rääkis külateatri juht.

Näitusel “Läsna teater läbi aastate”, mida vaatama oodatakse juba tund enne etenduse algust, saab näha pilte kõigist aja jooksul mängitud lavastustest. “Püüame välja selgitada ja kirja panna kõik, kes on mänginud Läsna külateatris kasvõi kivi või puud,” sõnas Ene Pihol.

Pärast etendust räägitakse Läsna külateatri ajaloost ning vabal laval võivad üles astuda kõik, kel midagi teatritegemisest või vaatamisest meenutada. Meeles peetakse külalislavastajaid ja -näitlejaid ning tänatakse teenekaid tegijaid.

Kes esietendusele ei jõua, võib arvestada sellega, et lavaloo “Ma armastasin sakslast” teine etendus on 8. aprillil.