Eelolev nädal pakub päevaseid pluss- ja öiseid miinuskraade

Esmaspäeval tekib uus osatsüklon Skandinaavia ja Jüüti poolsaare vahele jääva Skagerraki väina kohal ning suundub samuti üle Leedu itta. Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul pilvisus tiheneb ning Edela-Eestis hakkab sadama lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja sajuala laieneb üle Eesti. Tuul pöördub kagust edelasse 3-9 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Teisipäeval on Norra mere kohal asuva tsükloni lõunaservas oodata veel ühe osatsükloni tekkimist ja see võib suunduda üle Ahvenamaa itta. Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab Kirde-Eestis veel lörtsi ja vihma. Hommikul jõuab Edela-Eestisse uus sajuala. Puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Tuul pöördub kagust edelasse ja puhub kiirusega 5-10 m/s. Saartel ulatuvad puhangud 14 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Kolmapäeval taganeb seegi madalrõhuala kas itta või kirdesse. Tsükloni tagalas olulist külma õhu juurdevoolu ei ole. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab enamasti vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Neljapäeval ja reedel oleneb ilm Põhja-Euroopat katva madalrõhuala edelaservast. Selgimisi on vähe, ajuti sajab vihma, kuid sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub mõõdukas läänekaaretuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, päeval on sooja 1-5 kraadi. Neljapäevaks võib kujuneda ka hoopis teistsugune baariline väli – seda juhul, kui Venemaal tekib kõrgrõhuala ja tõkestab uute läänetsüklonite tee itta. Tuul pöördub sel juhul lõunakaarde ja soojem õhk pääseb liikuma. Kas see ka Eestisse jõuab, pole aga sugugi kindel. (BNS)