Võrkpallurite kullamäng võttis linnapeal särgi märjaks

"Kahju, et eile-täna ise saalis polnud. Õige emotsioon on ikka seal. Aga kodus vaadates oli kah märg nii särk kui otsaesine," lausus Juhkami ja tõdes, et mõlemad mängud näitasid, kui suur osatähtsus on võrkpallis heal emotsioonil. "Loomulikult on Urmas Tali teinud meestega ka supertööd, et see kõik, mis võtta, suudeti enda seest ka välja mängida," rõõmustas linnapea. "Huvitav on muidugi see fakt, et võitnud Rakvere meeskonnas mängis siit võrkpallihariduse saanud mehi kõige vähem. Tanel Uusküla on pooleldi Rakvere pooleldi Kadrina poiss. Samas Harri Palmar mängib Pärnus, Tartus mõlemad sided meilt ja Selveris Reimo Rannar, samuti pooleldi Rakvere ja Kadrina poiss Rauno Tamme, lisaks Rainer Vassiljev. See ikka natuke murekoht, et vahepeal oma poiste pealekasv napp. Loodan, et sellised võidud pööravad seda trendi pisut," sõnas Juhkami.