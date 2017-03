Oma Põrsas kahekordistab võidu puhul toetust

Oma Põrsa omanik Urmas Laht kiitis, et Rakvere võrkpallurid on teinud superhead tööd. "Sellest on mitu aastat, kui arutasime firmas, mis ala toetada. Sel ajal toetasime juba rattasporti, suusatamist ja korvpalli. Otsustasime, et toetame võrkpalli ka, et ei jääks muljet, et Rakvere on ainult korvpallilinn," kõneles Laht ja tunnistas, et võrkpallurid on väga kõrge tunnustuse välja võidelnud. "Arutasime tütrega ja otsustasime, et järgmise aasta sponsorraha kahekordistame. See on tasu nende töö eest. Nad on maakonda palju kuulsust toonud. Õnnitleme neid," lausus Laht rõõmsalt.