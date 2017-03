Urmas Tali: emotsioon ei ole veel kohale jõudnud

"Meeleolu on praegu kõikidel ülev," lausus ta rahulolevalt. "Esimeses kahes geimis ei saanud me üldse hakkama. Siis Pärnu andis järele. Oli väga raske ja emotsionaalselt keeruline mäng," tunnistas Tali ja lisas, et punnitati siiski lõpuni. "Tuleb lõpuni mängida, mitte pooleli jätta. Suutsime otsustavatel hetkedel vigu vältida. Nüüd on ta olemas," rõõmustas ta. "Meil on õhtusöök ja väike šampus. Neljapäeval lähevad mängud edasi. Loodame head emotsiooni hoida ja vaatame, mis juhtuma hakkab," rääkis Tali. Neljapäeval võõrustab Rakvere Võrkpalliklubi Eesti meistriliiga esimeses veerandfinaalmängus Järvamaa meeskonda.