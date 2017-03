Lääne-Virumaalt pärit jõhvikamesi ja handsa jahivad Virumaa parima toote tiitlit

Väike-Maarjas tegutsev ettevõtte Artisan Honey on kasutanud oma jõhvikatega mee valmistamiseks Pandivere kõrgustikult pärit mett ning külmkuivatatud jõhvikatest jahvatatud pulbrit. Kolmes eri suuruses saadaval purk meega on kujunenud populaarseks suveniiriks ja ärikingituseks. Jõhvikatega mett võib nautida iseseisva maiustusena, kasutada magustoitudes või anda sellega marjaselt magushapu maitse teele.

Väikese Moe küla maailma viinagurmaanide seas kuulsaks teinud Moe OÜ esitas aga konkursile maailma vanimast rukkisordist, mahedast "Sangaste rukkist" põletatud handsa. Handsa näol on tegu Setomaalt pärit traditsioonilise rukkibrändiga, mida on juba sajandeid aetud rukkist ja rukkilinnastes. Moe handsa on Eesti esimene mahe käsitöödestillaat.

Konkurssi korraldava toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on piirkondlike toidutööstuste roll aastatega üha kasvanud. "Kohalikud väikeettevõtted paistavad silma ennekõike loovate ja üllatavate tootekontseptsioonidega, mis toovad inimeste toidulauale meeldivat vaheldust ja maitseelamusi ning innustavad ka suurtööstusi rohkem eksperimenteerima," ütles Potisepp.

Potisepa sõnul on hea meel tõdeda, et Eesti parima toiduaine konkursi tiitel on kasvatanud paljude jaekettide huvi müüa ka konkursil tunnustatud väiketootjate hõrgutisi oma kauplustesl. "Nii saame panustada sellesse, et Eesti kauplustes saadav kodumaine toiduvalik oleks võimalikult kirju ja kvaliteetne," sõnas Potisepp.

Piirkondliku konkursi hindamiskomisjoni tegevust juhib Tartu ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor meditsiinidoktor Mihkel Zilmer. Väikeettevõtete konkursi võidutooted tehakse teatavaks 26. aprillil toimuval Eesti Toiduainetööstuse Liidu XI aastakonverentsil.