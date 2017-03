EKRE Lääne-Viru ringkonna esimehena jätkab Anti Poolamets

Lääne-Viru ringkonna esimehena jätkab Anti Poolamets ning teisteks ringkonna juhatuse liikmeteks valiti Aigar Põder, Andres Nirgi, Kalmer Kalaus ja Priit Dieves.

Ringkonna esimees Anti Poolamets ütles: „See aasta kulgeb kohalike omavalitsuste valimise tähe all ning EKRE kavatseb Lääne-Viru reformitud omavalitsustes hoolikalt jälgida, et ühendamise tulemusel ei tekiks uusi ääremaid, kuhu investeeringud ja uued juhid haruharva jõuavad. Samuti takistame pagulaste istutamist Lääne-Virumaale, need võivad normaalse elu uppi lüüa nagu Vao külas. Ka igal aastal Rakvere homopropagandaga ülekülvamine ning inimeste kiusamine nende konservatiivse meelsuse pärast on lubamatu.“