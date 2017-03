Rägavere vallavolikogu oli otsustusvõimetu

Põhikirja järgi peab eelarve arutelul osalema enamik volikogu koosseisust ehk Rägavere vallvolikogu üheksast liikmest vähemalt viis.

Eelarve jäi vastu võtmata ka eelmisel kolmapäeval peetud istungil. Volikogu esimees Arnu Lippasaar rääkis, et pärast volikogu istungit sai ta vaid ühelt liikmelt tagasiside, et vastasseisu põhjus oli eelarve eelnõusse kirjutatud Ulvi hooldekodu müük. Teiselt vallavolikogu liikmelt sai Lippasaar tagasiside maakonnalehe vahendusel.

Lippasaar avaldas imestust, et majanduskomisjonis ometi pooldati eelarve vastuvõtmist. "Miks siis volikogus vastu hääletati?" küsis ta.

Lippasaare sõnul on õige haldusreformi põhjendus, et väikestel valdadel napib kompetentsi. “Mul on tunne, et volikokku on tuldud lihtsalt käimiseks või näitamiseks,” jätkas Lippasaar. “Keegi sisulist tööd ei tee.”

Volikogu juhi sõnul tahab ta siiski rahvaasemikele ühe võimaluse anda. Siis soovib Lippasaar ka igaühelt kuulda, mis tingis vastasseisu ja miks üldse volikogu töös osaletakse. Ta märkis, et kui kellelgi on midagi vallavanema või vallavolikogu esimehe vastu, saab sellest rääkida, umbusaldust avaldada.

Kohale tulnud kolm rahvaasemikku avaldasid arvamust, et vastasseis võib olla seotud eelseisvateks valimisteks valmistumisega.

Rägavere vallasekretär Liina Part ütles, et see on volikogule juba neljas eelarve. “Volikogu liikmed pole aru saanud või ei taha aru saada, mis on nende töö,” sõnas Part.

Lippasaar kinnitas veel kord, et Ulvi hooldekodu ei müüda. Ta selgitas, et eelarves võivad olla igasugused asjad, kuid nende realiseerimiseks, näiteks Ulvi hooldekodu müügiks, on vaja volikogu otsust. See, et eelarves on sees hooldekodu müügist loodetav tulu, ei tähenda veel müüki, rõhutas Lippasaar ja lisas, et eelarvet saab muuta.

Volikogu esimehe sõnul on valla töö halvatud. Kui 1. aprilliks eelarvet vastu ei võeta, siis on volikogu teovõimetu ja seniste liikmete asemele tulevad asendusliikmed. Lippasaare sõnul on nimekirjade järgi otsustades vajalik arv asendusliikmeid olemas, kuid kuuldavasti ei taha osa inimesi volikogu tööst osa võtta. Seega terendavad Rägavere vallas erakorralised valimised.