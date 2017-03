“Libahunt” võitis Belgradi festivali

17. korda toimuva SLAVIJA programmis oli lavastusi Bulgaariast, Venemaalt, Iraanist, Valgevenest, Kasahstanist ja Serbiast - kokku kaheksa. Rahvusvaheline žürii otsustas anda festivali ainukese auhinna ja peapreemia, skulptor Nikola-Kolja Milunovici pronksist Don Quijote R.A.A.A.M.-i lavastusele “Libahunt”.

Žürii liige Angelina Rosca tõi esile lavastuse sõnumi aktuaalsuse ja lavastaja Sergei Potapovi leidliku ja ülimalt professionaalse klassikatõlgenduse ning mõjuva ja nüansirohke näitlejate mängu.

“Libahundi” esietendus oli 8. juulil 2015 Viinistu katlamajas. Sellega on osaletud viiel festivalil. Sügisel toimunud rahvusvahelisel festivalil Balti Maja võideti Peterburi teatrikriitikute eripreemia. Järgmised etendused on 25. ja 26. märtsil lavastaja kodulinnas Jakutskis, kus osaletakse festivalil «Желанный берег». Juuni alguses on “Libahunt” kutsutud Nauruse festivalile Kaasani ja septembris toimuvad külalisetendused Hiinas.