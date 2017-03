Rakveres seikles postituvi

MTÜ Virumaa loomasõprade eestkõneleja Mariliis Martõnova sõnul pole selline leid Rakveres sugugi tavaline. ‟Meile anti teada ilmselgelt inimestega harjunud tuvist,” rääkis Martõnova, kes võttis linnukese eest hoolitsemise enda kanda ning korraldas sulelise transpordi pealinna.

Tema arvates võib tegu olla niinimetatud pulmavutviga – linnuga, kes lastakse lahti pulmatraditsioonide järgi noorpaari armastuse kinnitamiseks. Martõnova hinnangul ei saa seesugused kodustatud tuvid iseseisvalt hakkama ning selletõttu on loomasõbra sõnul nende kasutamine pulmatraditsioonides vastutustundetu. Kuigi pulmatuvidel on üldjuhul jala küljes sildike kasvataja kontaktandmetega ning tuvi leidjal on võimalik see omanikule tagastada, ei jää kodustatud linnud vabas looduses enamasti siiski ellu.

Rakverest leiti postituvi. / MTÜ Virumaa Loomasõbrad

Loodusetundja ja topisemeister Peeter Hussar nägi Rakverest leitud tuvi pildilt ning hindas linnu tema saleda keha tõttu pigem kirja- ehk postituviks. ‟Selliseid juhuseid, kus võistluse ajal mõni selline teelt eksinud lind siinkandis ringi seikleb on olnud ka varem. Sellised linnud käituvad inimese suhtes väga usaldavalt, on ju kah kodulinnud. Näiteks Vaindlo saare piirivalvurid on aja jooksul selliste lindudega korduvalt kokku puutunud,” rääkis Hussar.

Leitud linnul olid jalgade ümber ka rõngad, kuid leidjad neil mingeid andmeid ei tuvastanud. Hussari arvates peaks seal kindlasti olema oamniku kontaktandmed, kui tegemist ikkagi on võistluslinnuga. ‟Varasemalt on siin sageli kohatud Poola linnuharrastajate linde. Võistlustel lindudele ette antud vahemaad on sadu kilomeetreid, 500-600 km näiteks. Selline eksinud lind tihtilugu lendab ise edasi, kui on veidi puhata ja süüa saanud.”

Pulmatuvide kasutamise trend on Peeter Hussari sõnutsi juba vähenemas, loodusemees võrdles seda Hiina laternate kasutamise populaarsusega – vahepeal oli väga in, nüüd pigem mitte. Ka Hussar sõnas, et loodusesse lastud kodustatud tuvidel on ellujäämisega raskusi, sest neil puudub looduslik vast oma ellujäämise eest võidelda.

Eesti Loomakaitse seltsi kinnitusel tähendab pulmatuvide kasutamine tegelikkuses saaklindude tootmist, sest röövlindudele on nad lumivalge sulekuue tõttu kergeks saagiks. Selts palub kõiki pulmalisi kasutada teisi traditsioone, mille tagajärjeks poleks süütute loomade abitusse seisundisse jätmine.