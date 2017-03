Kui õnnelik sina oleksid, kui võidaksid lotoga veerand miljonit? Ikka väga õnnelik? Kui õnnetunnet millegagi üldse mõõta saab, siis nüüd on Briti teadlased avastanud, et veerandmiljonilise lotovõiduga kaasnevat õnnejoovastust on võimalik võrrelda emotsiooniga, mida tunneb hommikul inimene, kes on öösel hästi maganud.