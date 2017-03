Haljala lähistel juhtus raske liiklusõnnetus, hukkus kaks inimest

Kokku on põrganud suur veoauto ja sõiduauto, kohal on mitu kiirabibrigaadi, politsei ja päästjad. Liiklus on suunatud läbi Haljala.

Veoautojuhi on kiirabitöötajad üle vaadanud, tema pääses suuremate vigastusteta, sõiduautos hukkus esialgsetel andmetel kaks inimest.

Tee oli sündmuskohal märg, kuid temperatuur kindlalt plusspoolel.