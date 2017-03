Kopp pühkis Tammiku trahteri maamunalt

Mullu ööl vastu 1. oktoobrit põlema süttinud ning tulekahjus rängalt kannatada saanud ajaloolisele Rakvere tammikus asuvale kõrtsihoonele löödi eile kopp sisse ja maja lammutati. Hoone omaniku Elmo Ehrlichi sõnul oli hoone pärast põlengut nii kehvas seisukorras, et selle taastamine polnud enam mõistlik. “Lammutame maha, eks siis vaatame, mis saab,” lausus Ehrlich. Ta lisas, et on plaan ehitada kinnistule ühepereelamu.