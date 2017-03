Juhtkiri: kuidas see nüüd juhtus?

Ajalooline kõrtsihoone polnud lihtsalt mingi tühjalt seisnud majalobudik, vaid avalikkuse huvi selle vastu oli suur.

Huvi selle vastu näitas ka rahakas omanik, mingisugust huvi muinsuskaitse, kuid linna suuremat huvi ei olnud täheldada.

Pärast seda, kui hoone omanik oli eelmisel aastal esitanud taotluse maja lammutada, võeti see muinsuskaitseameti peadirektori 21. juunist pärineva käskkirjaga ehitismälestisena ajutise kaitse alla tähtajaga kuni kuueks kuuks, et tagada selle säilimine ja teha selle kultuuriväärtuse väljaselgitamiseks vajalikud menetlustoimingud.

Paraku juhtus nii, et hoone läks sügisel põlema. Avalikkus rääkis kinnisvaraärist Rakvere moodi, kuid avalikkuse huvi säilis – mis mõttes läks põlema?

Juhtub ikka nende vanade majadega, eriti kui need on mõnusas asukohas.

Pärast põlengut muinsuskaitse huvi kadus, sest hoone oli liiga palju kahjustada saanud. Linnavalitsus esitas muinsuskaitseametile päringu, mida näeb amet ette Tammiku tn 6 asuva elamu puhul.

Muinsuskaitseamet teatas vastuses, et otsustas Tammiku tn 6 hoonet mälestiseks mitte tunnistada, sest hoone on põlengujärgses halvas seisukorras ning rekonstrueerimisel ei ole tõenäoliselt võimalik hoida selle niisugust autentsust, mida riikliku mälestise staatus nõuab.

Samas oli muinsuskaitseamet seisukohal, et Tammiku tn 6 hoone on ehituslikus mõttes taastatav, hoolimata tulekahjustustest ja hävinud katusekonstruktsioonist.

Omaniku huvi säilis – et ehitada uus maja. Linna huvi on tänu avalikule huvile see, et kerkiks ikkagi miljöösõbralik hoone. Milline see täpselt on või olema peab, kes seda teab. Milline see uus hoone tuleb, ei tea samuti veel keegi. Peale omaniku.

Miks üldse vanu maju säilitada? Tammik on ka niikuinii välja suremas.

Las kopp möllab, saaks künka otsa hulga kinnistuid mõõta ja eramuid püstitada. Ikka neid miljööväärtuslikke. Raha pole ilmast kadunud. Tikud samuti.