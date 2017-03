Tõnis Niinemets otsustas minna riigikogusse

Virumaa juurtega noormehe Tõnis Niinemetsa power-up comedy't “Homme on täna” on seni mängitud 30 korda ja väestatud 13 660 Eesti iinimest. Tõnis Niinemets ja POINT-i meeskond on veendunud, et nali ja komöödiad on tõhusaim vahend tavaelu probleemide lahtimõtestamiseks, ümberhindamiseks ja lahendamiseks. Power-up comedy on otsene panus Eesti inimeste meeleolusse ja enesetundesse ning seeläbi ühiskonna heaolusse.

“Olen võtnud eesmärgiks Eesti elu korda teha ja korras riigikogu on korras Eesti jaoks väga oluline osa. Riigikogu liikmed teevad meie kõigi jaoks olulist tööd, aga kui tihti me neid tegelikult toetame? Kui tihti paneb keegi käe õlale ja küsib, et Jürgen, kuidas sul tegelikult läheb? Pigem anname tuld ja nõuame, aga inimesed teevad hea tujuga palju paremat tööd,” rääkis Tõnis Niinemets. “Lisaks on ju avalikult teada, et ma kandideerin kümne aasta pärast riigikokku, ning samas väidetakse, et riigikogus käib kogu aeg üks teater. Nii et see oli ka mitmes mõttes kohtumine kolleegidega,” lisas näitleja naerdes.

Tõnis Niinemetsa saab riigikokku valida 2027. aasta kevadel. Power-up comedy “Homme on täna” abil plaanib koomik jõustada kõik Eesti inimesed.