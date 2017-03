Galerii: traagilise avarii sündmuspaik päevavalges

Praeguseks hetkeks on meenutavad kurba sündmust üksikud esemed kraavipervel.

Haljalas elav mees rääkis, et astus parajasti õue, kui avarii toimus. "Hirmus pauk käis," sõnas pealtnägija. "Alguses mõtlesin, et Läsnal teevad kaitseliitlased õppusi," jätkas ta. "Siis nägin, et autod jäävad seisma ja mõtlesin, et kes nüüd kellele jälle ette keeras," kirjeldas mees läbielatut. Umbes kaheksa minuti pärast nägi ta kiirabiautosid.

Ida päästekeskusest öeldi, et päästjad nägid avariisse sattunud sõiduautos Mercedes lapse turvatooli ja arvasid, et sõidukis võib olla ka laps. Õnneks ei olnud.

Eile õhtul põrkasid sirgel teelõigul kokku Tallinna poolt tulnud suurhaagisega veoauto Volvo FH 440 ja Narva poolt tulnud ning vastassuunavööndisse kaldunud sõiduauto Mercedes-Benz C 220. Sündmuskohale saabusid mitu kiirabibrigaadi, politsei ja päästjad. Narva suunast tulijad pidid veerand kolmeni öösel sõitma läbi Haljala.

Veoauto ja sõiduauto kokkupõrke tagajärjel hukkusid sõiduautos viibinud mehed, 28-aastane juht ja 29-aastane kaassõitja sündmuskohal. Ida prefektuurist öeldi, et hukkunud olid Eesti kodanikud.

Veoautojuht, 60-aastane mees, oli kaine, tema pääses raskemate vigastusteta. Rohkem inimesi liiklusõnnetuse ajal sõidukites ei olnud.

Õnnetuspaigas oli liiklusõnnetuse juhtumise ajal teekate märg.

„Tegemist on väga traagilise juhtumiga. Uurimisgrupp teeb tööd, et välja selgitada põhjuseid, mis võisid viia nii ränkade tagajärgedega liiklusõnnetuseni,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo.

Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud menetlust, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur.