Hukkunud ei olnud Eesti kodanikud

Virumaa Teataja andmetel algavad kahe hukkunu isikukoodid 0-ga. Politsei- ja piirivalveametist öeldi, et see viitab võõrriigi kodanikule. Iga riik kehtestab isikukoodidele oma standardid ja seepärast ei saa öelda, millise konkreetse riigi isikutega on tegemist, sest nulliga võivad alata mitme riigi kodanike isikukoodid.

Toimetus leidis sündmuskohalt käsitsi kirjutatud sedeli, kuhu muu hulgas on vene keeles kirjutatud "Tšerepovetsi vineeri- ja mööblikombinaat". Kui helistada sedelile kirjutatud telefoninumbil, öeldakse, et see ei vasta.

Eile õhtul põrkasid Tallinna–Narva maanteel Haljala lähistel sirgel teelõigul kokku Tallinna poolt tulnud suurhaagisega veoauto Volvo FH 440 ja Narva poolt tulnud ning vastassuunavööndisse kaldunud sõiduauto Mercedes-Benz C 220. Sõiduautos hukkusid 28- ja 29-aastane mees.