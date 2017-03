Juhtkiri: kevadväsimuseta kevad

Astronoomiline kevad on alanud ja tema palet oleme näinud nii porist kui ka esimestest lumikellukestest ja kõlavamast linnulaulust. Kui sekka on sattunud ka paar päikselisemat päeva, siis on need kostitanud meid lisaenergiaga, et teha pikemaid jalutuskäike ja naeratada vastutulijatele.