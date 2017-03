Loe, mis firmad hüvitavad töötajatele täiendavaid haiguspäevi

Keskliit seab need tublid tööandjad teistele eeskujuks ning ühtlasi käivitab kampaania teise ringi, milles kutsub töötajaid teada andma nendest tööandjatest, kes haiguspäevi täiendavalt ei hüvita.

Lääne-Virumaalt hüvitavad töötajale täiendavaid haiguspäevi Vinni vallavalitsus ja Agroproff OÜ.

Ametiühingute Keskliidu andmetel hüvitavad veel Eesti Ametiühingute Keskliit ise, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Tööandjate Keskliit, Tartu Ülikool, Keskkonnaagentuur, ENSTO Ensek, Harku vallavalitsus, Eesti Rahvusringhääling, Swedpank, Oshino Electronics Estonia OÜ, AS Eesti AGA, ÕIGUSNÕU Õigusbüroo, Politsei- ja Piirivalveamet, DPD Eesti, SLO Eesti AS, FCR Media AS, Proekspert AS, Teater Vanemuine, IF kindlustus, Fazer Food, Motoneti kaubamaja, Saku vallavalitsus, TERVIS. E.KE OÜ, Sa Tartu Eluasemefond, Tele2, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, Icefire OÜ ja Viking Life-Saving Equipment Estonia AS.

Käesoleva aasta algusest kehtima hakanud seadusemuudatus annab tööandjale võimaluse maksta töötajale 2. ja 3. haiguspäeva eest sotsiaalmaksuvabalt haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu. Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on väga meeldiv üllatus see, et osad tööandjad on otsustanud hüvitada suisa 2. - 8. haiguspäeva 100% ulatuses keskmisest palgast. „Nõnda talitab muuhulgas näiteks Swedpank, Tartu Ülikool, Motoneti kaubamaja ja Compensa Life Vienna Insurance Group SE,“ kommenteeris Peterson.

Kuigi ametiühingu üleskutse oli seotud just positiivsete näidetega, siis Petersoni sõnul kirjutasid keskliidule oma murega paljud töötajad ettevõtetest, mis haiguspäevasid ei hüvita. „Haiguspäevade hüvitamine näitab solidaarust töötajate vastu. Nagu ka Proekspert oma vastuses välja tõi, siis ettevõttele ei ole haiguspäevade hüvitame liiga suur lisakulu, ent töötajatele on see väga oluline,“ kommenteeris Peterson. „Õnneks aitab paljusid töötajaid kuulumine ametiühingusse. Ehk kui tööandja ei hüvita esimesi haiguspäevi, siis ametiühingutel on selle tarbeks välja töötatud erinevad töötajaid toetavad meetmed.“

Ametiühingute Keskliit kutsub töötajaid üles ametiühingule teatama kui teie ettevõttes esimesi haiguspäevi ei hüvitata. „Võtame tööandjaga ühendust ning teeme ettepaneku kasutada seadusega antud võimalust hüvitada vabatahtlikult 2. ja 3. haiguspäev. Ütlen veelkord, et töötajate terviseprobleemid ei mõju hästi ettevõtete tööviljakusele ning tootlikkusele, seega nii inimeste kui ettevõtete huvides on see, kui töötajad haigena tööl ei käi,“ kinnitas Peterson.