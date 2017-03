Maavalitsused saatsid kolmapäeval rahandusministeeriumile ja riigikogu riigireformi komisjonile kirja, milles leiavad, et maavalitsuste kaotamine järgmise aasta algusest on ennatlik ning tuleks aasta võrra edasi lükata, et hinnata haldusreformi mõju regionaalsele arengule ja seejärel korrastada maakondlik/regionaalne kohahaldus.