Õiguskantsler viis aktsiisitõusu põhiseaduspärasuse riigikohtusse

"Riik võib tähtajalisest lubadusest taganeda üksnes erandlikel asjaoludel, muu hulgas näiteks ränga majanduskriisi korral. Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist erakorralist olukorda ei esinenud. Ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest kannavad kahju tootjad, importijad ja müüjad, sealhulgas piirikaubandusest mõjutatud väikekauplused," seisab Madise kirjas riigikohtu esimehele Priit Pikamäele.

Isegi kui riigikohus leiab, et kirjeldatud juhul oli riigikogul õigus aktsiisimäärasid tõsta, palub Madise kohtul selgitada kasutatud reguleerimistehnika vastavust õigusriigi ja demokraatia põhimõtetele. "Et riigikogu on eelneva kümnendi vältel korduvalt andnud tähtajalisi lubadusi ja hiljem neid lubadusi murdnud, siis on riigikohtu seisukoht seesuguse praktika lubatavuse ja võimalike erisuste asjus õiguskorra ja ettevõtluskeskkonna stabiilsuse tagamisel väga oluline," märgib Madise.

Madise juhib kirjas tähelepanu vastuolule demokraatia ja õiguskindluse põhimõtete vahel. "Põhiseaduse paragrahvist 10 tulenevad õiguspärase ootuse ja demokraatia põhimõtted on pinevussuhtes: esimene nõuab õiguskorra stabiilsust, teine volitab riigikogu õiguskorda pidevalt muutma. Need kaks põhiseaduse aluspõhimõtet põrkuvad eriti selgelt, kui tähtajalist õigusregulatsiooni muudetakse ebasoodsamaks ennaktempos," märgib õiguskantsler.