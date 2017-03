Olev Mäe on mees nagu orkester. Nii otseses mõttes – ta võib teie peole tulla üksinda ja te ei saa arugi, et lavalaudadel on vaid üks mees, tantsumuusika on sama hästi kui orkestritäie muusikute näppude alt tulnud – kui ka kaudses tähenduses: asju, mida ta teha armastab ja teebki, on väga palju.