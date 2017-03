Kolmapäeval, 5. aprillil tähistatakse üleeestilist mobiilivaba päeva, mis on maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti aktsioon, et juhtida liiklejate tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele sõidukiroolis. Tegu on osaga kampaaniast “Kui juhid, siis juhi”.