Täna õhtul astub rokipubi Kära Kants lavale Võsu räpparite rühmitus 5miinust. Räpparid ise on öelnud, et tegemist on peaaegu erapeoga, sest Kära Kantsi väga palju publikut lihtsalt ei mahu. Sellepärast on uksel müüdavate piletite arv ka piiratud.