Kunda viskab enda üle elutervet nalja

Nimelt tähendab “kunda” tšehhi keeles naise suguelundit. Pole tavatu pilt, kui tšehhid otsivad Virumaad külastades üles ka Kunda linna sildi, et selle taustal lõbusaid pilte teha. Eriti õnnelikud on need tšehhid, kes leiavad võimaluse saata Kundast koju tsemendilinna postitempliga kaart.

“Disainisin 1. aprilliks temaatilise postkaardi, tahan sada tükki saata naljapäeva puhul Polna linna. Lisasin sinna ka teksti “Kui oled kurb, siis tuleta meelde, et sinu sõber elab Kundas”,” rääkis kunstihuviline Jelena Fjodorova.

Polna linna valis ta selleks, et nii nagu Kunda, on ka Polna asutatud 1242. aastal ja elanike arvgi on ligilähedane. Loodetavasti on sarnane ka kundalaste ja polnalaste huumorimeel.

Rostovist pärit Fjodorova ütles, et ei julgenud oma vanaemale Kundasse kolides öeldagi, kus elab.

“Tean, et kui tehase nimi oli veel Punane Kunda ja Tšehhoslovakkia delegatsioonile vastava kirjaga nokatsid kingiti, siis tekitas see seik kõvasti furoori,” lisas Fjodorova. Ta ootab põnevusega, et kui 2018. aastal tuleb Kundasse Tšehhi pataljon, siis tõuseb meie liitlastest kasu lisaks Tapa linnale ka Kundale.