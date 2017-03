Tiibeti uskumuste järgi on elu lihtsam, kui arvatakse

Põhjalike teadmisteni endast ja oma olemusest jõudis Kaja palverännakul Nepaalis. “Aga siis ma ei teadnud veel, et Tiibeti teraapiat õppima hakkan,” kõneles Kaja. Pärast kaheaastast tudeerimist Tiibeti meditsiini akadeemias on Kaja liikunud klassikalise massaaži pakkumise juurest just spetsiifilisematele teraapiatele.

Oma töös kasutab Kaja ka kive, mida tuleb soojendada elava tule kohal. Sageli tarvitatakse kivide soojendamiseks vett, kuid Kaja sõnul ei ole see mõistlik, sest kui inimese kehatüüp on oma olemuselt niiske ning laavakivimassaaži puhul on kivid soojendatud vees, lisab see kehale asjatult niiskust.

“Ma ei teadnud seda varem,” nentis Kaja. Külma kivi massaaži puhul on aga vajalik tarvitada külmi kive ning kristallid on oma olemuselt jahedad. Tiibeti meditsiinis kasutatakse peamiselt ahhaati. “Kui maks on kuum ja seda on tunda, asetame maksale jaheda ahhaadi,” kirjeldas Kaja protseduuri.

Ahhaat on läbikumav või läbipaistmatu ja teda leidub paljudes värvides: hall, sinine, valge, roosa, roheline, pruun, kollane, oranž, hallikasmust jne.

Oma kivid on Kaja saanud väga erinevatest kohtadest. Osa kive pärineb Nepaalist, osa aga siitsamast Eesti loodusest. Kaja on veendunud, et õige kivi jõuab inimese juurde ise. Kauase kasutamise järel tuleb kive aga vahetada, sest need väsivad ja nii-öelda surevad ära.

Mida siis teha? Siis tuleb kive puhastada või viia loodusesse tagasi. Kaja kasutab kivide puhastamiseks soolvett või viib kivi mõneks ajaks lihtsalt loodusesse. “Iga asi, ka kodu, tahab aeg-ajalt värskendamist, uut hingamist. Seda saab puhastades,” rääkis Kaja.

Tiibeti teraapiad on Kaja sõnul inimesele väga leebed. “Tihtipeale läheneme inimesele väga jõuliselt, ka probleemidele. Tiibeti koolkonnas aga usume, et füüsilist jõudu ei ole vaja kasutada. Kõik toimub pikkamööda, nagu vihmapiisakesena, inimest tuleb sulatada ja ühel hetkel ta avaneb iseenesest.”

Kaja näitab rotangist kepikesi, mis on täidetud ravimtaimede seguga ja millega inimest õrnalt masseeritakse. Kaja sõnul on tegemist väga õrna, kuid efektiivse protseduuriga, mis inimese meeltesse jõuab positiivse kogemusena.

Ravimtaimesegude ja -õlide retsepte jagatakse ainult neile, kes õpivad Tiibeti teraapiaid, nii liiguvad teadmised ja oskused vaid kindlates ringkondades. Kehaõlide valmistamisel lähtutakse konkreetse inimese kehatüübist, nii et iga õli kõigile ei sobigi.

Kehatüüpi määratakse Tiibeti uskumiste põhjal pulsi järgi, seda tehakse kohe esimesel kohtumisel, sest kehatüübist sõltub, mida Kaja üldse teha saab. “Vahel tullakse minu juurde väga suurte ootustega, aga ma ei saagi aidata, saadan inimese hoopis arsti juurde.” Lisaks pulsile mängivad kehatüübi puhul rolli ka nahavärv ja keele välimus.

Tihti tullakse Kaja jutule stressist ja depressioonist põhjustatud muredega. “Inimeste meel on ärev. Kõik haigused tulenevad tegelikult meelest,” kõlab Kaja uskumus. Tiibeti arst annab käitumisjuhiseid, toitumisjuhiseid, keha tuleb puhastada ravimtaimedega ja liikuma peab – usk spordi kõikvõimsusesse on kinnitunud ka Tiibeti meditsiinis. Alles viimasena tulevad välised teraapiad.

Mida saaksid inimesed enda heaks rohkem teha? Kajal on lihtne vastus: tuleb kanda oma hinge eest hoolt. “Suhted peavad olema korras. Keskkond, nii tööl kui ka kodus, peab olema selline, et inimene tahaks seal olla. Peame aru saama, et me kõik oleme omavahel seotud. Teele saadetud halb mõte tuleb ühel päeval sinu juurde tagasi, sest maakera on ümmargune.”

“Elu on tegelikult lihtne, lihtsam, kui me arvata oskame. Elame oma elu keeruliseks.” Kaja sõnul tuleks elada nii, et muresid ei peaks pärast maise elu lõppu edasi lahendama. Kivide ja kristallidega tegelemine on Kaja ütlemise järgi meditatiivne tegevus, mis aitab puhastada meeli. “Nendega tegelemine, sättimine. Selle õige korralduse peab kindlasti igaüks endale ise leidma,” kõneleb Kaja.

Ka seda, miks inimesed viimasel ajal kõigele müstilisele ja esoteerilisele rohkem tähelepanu pööravad, on Kaja sõnul lihtne seletada.

“Esoteerika on see, mis on inimese sees. Mina ise. Eksoteerika on välimine. Rasked ajad tõstatavad alati selle teema, et inimest hakkab huvitama, kes ta ise siis on. Ei ole vaja müstifitseerida midagi.”