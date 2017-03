Rakke elanikud toetasid ülekaalukalt ühinemist Koeruga

Küsimusele "Kas olete nõus Rakke valla ja Koeru valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?“ vastas jaatavalt 312 ja eitavalt 129 inimest. Nii oli Koeru ja Rakke valla ühinemise poolt ligi 71 protsenti ning vastu 29 protsenti vastanutest.

Rakke vallavanem Andrus Blok ütles, et lõplik otsus Koeruga ühinemise kohta tehakse neljapäevasel istungil. Kui nii Rakke vallavolikogu kui ka samal päeval istungit pidav Koeru vallavolikogu ühinemislepingu heaks kiidavad, allkirjastatakse ühinemisleping tõenäoliselt veel sellel nädalal.

Rakke vallavolikogu istungi päevakorras on eelnõu, mis näeb ette taotleda valitsuselt haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgiga moodustada Rakke valla ja Koeru valla ühinemisel üks omavalitsusüksus, mille nimeks saab Piibe vald.

Valitsus on teinud ettepaneku Rakke ja Väike-Maarja valla ühinemiseks ja Koeru valla liitumiseks Järva vallaga. Ühinemisettepaneku saanud omavalitsustel on aega 15. maini, et esitada ettepaneku kohta oma arvamus.