Läinud nädalal seisis Rakveres Tsentrumi keskuse ees värvikirev toidubuss, mida tuntakse Veg Machine’ina. Bussi omanike sõnul on tegemist masinaga, kus tehakse ja pakutakse vaid rõõmsaks tegevat veganitoitu. Teisisõnu on oluline, et taaskasutus ja roheline mõtteviis jõuaks võimalikult paljudeni.