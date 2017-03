Sondas ja Tapal reostust külvanud rong pani öösel pealinna poole minema

Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõunik Liina Järvi ütles, et rong lahkus öösel. Eelnevalt olid raudteevõimud rongi lahkumise otsusest teavitanud Tapal meeskonnavanemat ja see omakorda teavitas rongi lahkumisest häirekeskust. Järvi sõnul pidanuks rongi lahkumisest teavitama päästeametit.

Eile Kell 20.23 teatati reostusest Tapal, mitu tundi enne seda avastati reostus Sonda raudteejaamas, kus lekkis kaubarongi vagun ja päästjad katsid maha voolanud lahusti vahuga. Sonda vallavanem evakueeris reostuse vahetus läheduses olevad inimesed, kes pärast kodudesse lubati. Raudteeliiklus taastati.

Tapal avastati sellesama rongi vaguni oluline leke. Ventiil suleti kella 21.10-ks. Reostus kaeti vahuga.

Tapa kaubajaamas kehtestati poole kilomeetri suurune ohuala.

Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhi Aivar Lainjärve sõnul on tegemist ebameeldiva lõhnaga, mille kontsentratsioon ei ole tervisele ohtlik.

Tapalane Ilmar Pajumägi käis eile täiskasvanutele mõeldud kunstiringis kesklinnas asuvas Tapa muusika- ja kunstikoolis, mis lõppes natuke enne kelle üheksat õhtul. Juba hoonest väljudes tundis ta imelikku lõhna. "Alguses arvasin, et äkki see on masuudi lõhn ja katlamajas on midagi juhtunud," rääkis ta. Liikudes raudtee ülesõidu poole läks lõhn järjest tugevamaks. Mees ütles, et siis jõudis temani tõdemus, et hais peab tulema kuskilt raudtee pealt. "Rohkem meenutas see siis juba bensiinilõhna," kõneles ta. Siis arvas mees, et äkki on raudteeülesõidul mõni avarii olnud või mõnest vagunist kütust lekkinud. Kesklinnast teisel pool raudteed, kus mees elab, haisu enam praktiliselt tunda ei olnud.

Ambla kandis elav mees kõneles, et oli natuke pärast kella üheksat Tapal käinud, et külastada kaubanduskeskust ja sõbraga kohtuda. "See hais, mis autost väljudes ninna lõi, oli ikka jube," kõnes ta.

"Tuba oli jubedat haisu täis, see oli nagu värvihais, ei oskagi täpselt selgitada," rääkis Tapa kesklinnas elav naine, kes mõtles ka korraks isegi sellele, et äkki on midagi plahvatanud. Ärevust lisas asjaolu, et linnas oli palju pääste- ja politseiautosid, mis raudteeülesõidu suunas kihutasid.