Nädala pärast tulevad kasutusele uued 50-eurosed rahatähed

Järgmise nädala teisipäeval hakkab Eesti Pank – nagu ka teised euroala keskpangad – laskma ringlusse uue kujunduse ja turvaelementidega 50-euroseid pangatähti. Muuhulgas tähendab see seda, et ettevõtjad peavad tagama, et uute 50-euroste sujuvaks kasutuselevõtuks ollakse tehniliselt valmis.