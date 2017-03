Öeldakse, et õppustel peabki halvasti minema. Siis on lootust, et lahingus ehk tegelikus elus läheb paremini. Pole kursis, kui hästi või halvasti on läinud raudteeõnnetuste õppustel, küll aga võin öelda, et esmaspäeva õhtul reostusrongiga juhtunu oli kaotatud lahing.