Reostusrong sõitis Tapalt Muugale

Rong liikus dispetšergraafiku alusel, mis tähendab, et Eesti Raudtee dispetšer kontrollis rongi liikumist. Tavapärasele rongimeeskonnale lisaks on seal EVR Cargo vaguni ülevaataja, et võimalikele tekkivatele ohtudele operatiivselt reageerida.

Maanteed mööda liikus rongiga samal ajal EVR Cargo Tapa tehnohooldepunkti vanemmeister, et vajadusel jõuda kiiresti rongini ning rakendada kiireloomuliselt kõiki vajalikke meetmeid ohutuse tagamiseks.