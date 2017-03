Külavahel peesitanud kährik viidi oma õigesse kohta tagasi

Kährik oli juba mõnda aega kortermaja ümbruses askeldanud. Vanemaealise majaelaniku sõnul rääkis talle naaber, et kuuri juures magab üks loom.

Majaelanik tegi loomast pilti ning kontrollis igaks juhuks internetist, kas tegemist on just kährikuga. Seejärel otsustas ta loomast, kes oli õnnetu olekuga ning nägi rääbakas ja haige välja, valla keskkonnaspetsialistile teada anda. Naise sõnul elatakse ikkagi maapiirkonnas ning loomad on varemgi külla tulnud: näiteks on nähtud jänest ning põllul askeldavat rebast.

Tamsalu keskkonnaspetsialist Lembit Saart kinnitas, et üks inimene helistas talle ning teatas metsaelanikust.

Saart võttis kõigepealt ühendust kohaliku jahiseltsiga. “Jahiselts aga ei tegele loomade püüdmisega elamualal, mis on ka mõistetav,” kõneles Tamsalu valla keskkonnaspetsialist.

Seejärel teatas Saart leiust häirekeskusele, et kutsuda välja päästeteenistus. Mehel paluti helistada keskkonnainspektsiooni valvenumbril. “Sealt suunati mind tagasi, see tähendab, et kutsuda tuli ikkagi päästjad,” rääkis Lembit Saart.

Saart lausus, et kõik lõppes õnnelikult, päästjad sõitsid kohale ning loom õnnestus kätte saada.

Keskkonnaspetsialisti sõnul ei olnud kährik kogu aeg ühe koha peal ning liikus veidi ringi, kuid rohkem soovis ta end päikese käes soojendada. “Võibolla oleks ta lõpuks ka ise lahkunud, kuid inimeste turvalisuse huvides oli mõistlik ta sealt ära toimetada,” ütles keskkonnaspetsialist. Loodusmees Peeter Hussar ütles, et iseenesest ei ole metsloomade sattumine majaõue midagi väga ebatavalist. “Kui kährik kuhugi aga kössitama jääb, on ta nõrk ja väga tõenäoliselt ka haige,” sõnas Hussar. Kõige tihemini esineb kärntõbi, aga levib ka muid haigusi. Loodusmees lisas, et kindlasti ei tohiks majaõue tõbist metslooma puutuma minna.

Kuigi päästeamet teatas kährikupoja metsa toimetamisest, peab Hussari sõnul praegusel aastaajal olema kindlasti tegemist täiskasvanud loomaga. “Küll on kährikud talveunest ärganuna kaalu kaotanud.”