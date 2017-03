Viibisin hiljuti kümnepäevasel puhkusel Kuubal ning tegin sel ajal seda, mida ma pole teinud viimase paarikümne aasta jooksul. Õigel teel on need, kes arvasid ära, et ma lülitasin terveks selleks ajaks välja mobiiltelefoni ja kõiksugu muud nutiseadmed, loobudes nõnda Facebooki ja jooksvate uudiste jälgimisest.