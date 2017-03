Äsja Rakvere teatri loomingulise juhi konkursil Peeter Raudsepale teed andnud Üllar Saaremäe ütles kunagi välja lause, mis kõlas umbes nii: kui Rakveres poleks teatrit, siis oleks Rakvere Paide. Sellega oli öeldud kõik, mida patrioodist teatrimees mõtleb: Rakvere on teatrilinn. Ja see on oluline.