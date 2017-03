Laada tänaval on mulk mulgu kõrval ja seal liiklemine nõuab teeaukude tõttu tublisti osavust. Nii on lood mitmelgi teisel Rakvere tänaval.

​Rakveres on mitmel tänaval auk augus kinni ja seal sõita on justkui kuumaastikul liigelda. Abilinnapea Rainer Miltop ütles, et tänavate üldine seisukord on nagu igal kevadel. “Suhteliselt vilets,” iseloomustas ta.