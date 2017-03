Juhtkiri: see imeline talv

Mida aga ei saabunud, oli lubatud pakane. Aeg-ajalt sabistas lund, ja nagu tagantjärele kuulda võib, olid Virumaa inimesed need väljavalitud, kes üldse talve näha said. Kiviõlis oli võimalik isegi suusatada ja kostitada selliseid tippusid nagu Kelly Sildaru.

Tuleb välja, et see vähene talv oli sedavõrd tulus, et nüüd võivad siinsed põllumehed mullusest kergemalt hingata. Külma oli, kuid põldusid katnud lumi säästis talvituvad taimed hullemast.

Et aga inimese elu liiga lihtne poleks, on loodus seadnud nii, et talvitumisest nõrku taimekesi asuvad kohe retsima saabuvad näljased rändlinnud. Kui hanede hordid saavad põldudelt peletatud, võib põllumees põlluveerel alles tibusid lugema hakata.

Eesti talvele pikka iga ei ennustata. Kliimamuutuste küüsis olles jäävad siinsed talved üha lumevaesemaks, temperatuur tõuseb ning muutub küsitavaks, mis saab meie talvituvatest põllukultuuridest pikas perspektiivis. Näiteks talirapsi taim ei kannata külmade ja sulailmade pidevat vaheldumist.

Optimistid ei heida meelt. Eesti taimekasvatuse instituudi Jõgeva teadurid katsetavad oma põldudel mitmeid taliviljasorte, vähemasti eelmisel aastal näitasid tulemused, et paremini talvitusid Balti regiooni ja Soome tingimuste jaoks aretatud sordid. Tulevad uued ajad ja uued sordid, oluline on ilmselt panustada teadlaste töösse ja katsetustesse. Kes teab, ehk lainetavad siinsetel põldudel ühel hetkel sootuks eksootilised kasvukultuurid.

Keeruline ja tänamatu on see ennustamistöö. Sama tänamatu oli ka nende töö, kes lõppenud talve külma ja käreda pakasega arvasid tulevat.

Ei tulnud, aga kõige hullem ka ei olnud. Vähemalt siin. Lõunapoolsemate maakondade põllumehed Virumaa kolleegide rõõmu aga võibolla ei jaga, sest tegeleda tuleb olematu talve karmimate tagajärgedega.